Движението по път I-7 между Велики Преслав и Шумен, на около 200 метра преди кръговото кръстовище при индустриалния парк в Шумен, временно е затворено заради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

При инцидента камионът е препречил двете платна за движение. В момента се извършват действия по изтеглянето му и разчистване на пътя. Обходният маршрут преминава през Шумен. Три екипа на „Пътна полиция“ регулират движението и насочват водачите.

Път I-7 от Шумен към Силистра бе затворен вчера за тежкотоварни автомобили над 12 тона. По-късно забраната бе отменена.