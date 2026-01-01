37-годишен мъж от исперихското село Подайва стана жертва на интернет измама, съобщиха от полицията.

На 19 октомври е проникнато в мобилния му телефон, блокиран е достъпът му за около 2 часа чрез имитиране на актуализация на софтуера.

Обещаха ѝ печалба от борсата, но загуби 3000 евро: Измамиха жена от Разлог

През това време чрез инсталираното онлайн банкиране е изтеглен кредит в размер на 7500 евро и са извършени два превода с размер 3525 евро към сметка в Португалия.

По случая се води разследване.