Още едно момче от втората група задържани за убийството на Младежкия хълм иска да бъде освободено от ареста.

Нови разкрития по делото около жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив

Окръжният съд в Пловдив трябва да реши дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение.

На предишното заседание, на което Апелативният съд остави в ареста 15-годишния младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че адвокатите са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния.

Единият от задържаните за жестокото убийство на Младежкия хълм в Пловдив, обжалва ареста си

Сега съдът трябва да прецени дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от Апелативния съд в Пловдив.

Според прокуратурата събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и последните трима задържани са участвали в побоя над Георги Кузев