Истински екшън в Пловдив с преследване с полицията сътвори пиян и без книжка 16-годишен младеж.

При бягството от униформените той е ударил няколко автомобила и е бил засечен в квартал „Източен“. Отказал да спре за проверка и започнала 15-минутна гонка, в която се включил и втори полицейски автомобил, предава NOVA .

След гонка в Пловдив: Хванаха 16-годишен зад волана, употребил алкохол

На една от улиците младежът ударил три паркирани коли, след което е заловен и арестуван. Дрегерът отчел 1,2 промила алкохол. Зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантев посочи, че младежът вече е привлечен в качеството на обвиняем. "Повдигнато му е обвинение за хулиганство при управление на превозно средство.

Заради факта, че е непълнолетен е задържан за 48 часа. Наблюдаващият прокурор ще прецени дали да поиска постоянен арест. Момчето е управлявало автомобила на свой роднина след употреба на алкохол.

Предстои да се установи дали е бил даден доброволно или взет без разрешение. Нанесените щети не са значителни. Предвиденото наказание за такива деяния е до 3 години затвор. Родителите на младежа живеят в Германия, тук го отглеждат роднини", обясни той.

Главен инспектор Стоян Войводов от "Пътна полиция" съобщи, че момчето е нямало предишни нарушения и не е криминално проявено. "При проверка с дреген е отчетен положителен резултат - наличие на 0,95 промила алкохол, като младежът е отказал да даде кръвна проба", разкри той.