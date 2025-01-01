Районна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство във връзка с побой по хулигански подбуди, при който е пострадало 13-годишно момче. В качеството на обвиняем е привлечен 15-годишен младеж, съобщиха от държавното обвинение.

Побоят, който е квалифициран като лека телесна повреда, е извършен на 11 октомври в Пловдив. Въпреки че е непълнолетен младежът е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, посочват от прокуратурата.

Родителите на пребитото 13-годишно момче в Пловдив: Искаме справедливост за сина си

В хода на разследването са разпитани свидетели, назначена и извършена е и съдебно-медицинска експертиза. Установено е, че 15-годишното момче е нанесъл побоя без преди това да е бил предизвикан по какъвто и да било начин от пострадалия.

На обвиняемия е взета мярка за неотклонение „Надзор на инспектор - Детска педагогическа стая“ в Трето районно управление при Областната дирекция на МВР-Пловдив. Разследването по случая продължава.

Вчера 15-годишен ученик нанесе прорезна рана на друго дете в двора на 94-то СУ "Димитър Страшимиров" в столичния квартал "Христо Ботев". Заради инцидента министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свика извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата.