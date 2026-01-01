Оръжието, с което е извършено убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, все още не е открито. Разследващите обаче са събрали голям обем доказателства, които според вътрешния министър Иван Демерджиев сочат към извършителя. Намерени са и други оръжия, за които се проверява дали имат връзка с други престъпления. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Оръжието, с което е извършено убийството в Пловдив, не е намерено. Но са събрани огромни по обем доказателства, кои несъмнено сочат кой е човекът, извършил това деяние“, каза Демерджиев в отговор на журналистически въпрос относно убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив.

Демерджиев: Убедени сме, че сме задържали извършителя на убийството в Пловдив

По думите му са намерени други оръжия, които са свързани с него. „Нищо чудно да имаме информация, която да касае и други престъпления“, коментира още вътрешният министър.

Демерджиев беше категоричен, че по несъмнен начин тези оръжия са свързани с него. „Намерени са помещения, до които е ясно кой има достъп“, каза още той.

Припомняме, че бизнесменът беше убит около 1 часа след полунощ пред сграда, която той самият бил построил. Филипов е бил прострелян с един куршум в главата. Тежкото престъпление е извършено в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в близост до "Пещерско шосе" и един от изходите на града.

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов.