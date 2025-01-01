Калоян Къдрийски поема управлението на ВиК оператора в Плевен, съобщи управителният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Премиерът увери: Догодина не трябва да има режим на водата в Плевен

Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Плевен, тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци.

Водният режим в Плевен се облекчава, но само с два часа

Считано от датата на вписване на решението на УС до провеждането на конкурс за длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен функциите ще се изпълняват от Калоян Къдрийски. До момента той е заемал длъжността заместник-кмет с ресор „Териториално развитие“ в община Плевен. Къдрийски е член на Областния кризисен щаб за справяне с критичната ситуация с водоснабдяването в област Плевен, заявяват още от ръководството на холдинга.