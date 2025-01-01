Учестен мониторинг на питейната вода извършва ВиК - Плевен заради въведения режим. Програмата е разработена и съгласувана с РЗИ в града.

Всяка седмица се вземат проби от всички райони на Плевен, от утвърдени от Регионалната здравна инспекция мониторингови пунктове, предава БНР.

Пробите се анализират по основни физикохимични характеристики, органолептични показатели и микробиология.

Резултатите от направените анализи показват, че водата, подавана от водопроводната мрежа на град Плевен към потребителите, отговаря на изискванията на Наредба №9/2021 г. за качество и може да се ползва за питейно-битови цели.

ВиК - Плевен ще продължи да извършва учестен мониторинг на питейната вода и ще публикува резултатите на сайта на дружеството.