Дейностите по ремонтите в Плевен продължават много усърдно. До една-две седмици би трябвало да мине промяната в Закона за държавния бюджет, за да може община Плевен да си получи парите и да може да свърши тези дейности – над 10-20 млн.лв ще се инвестират във водопреносната мрежа. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов след края на извънредното заседание на Областния кризисен щаб в Плевен.

„Срещата беше изключително полезна и трябва да бъде по-редовна, защото гражданите на Плевен не са достатъчно информирани“, каза той.

„Подходът, който днес представихме, е изключително важен. Както каза премиерът – на първо място прозрачност по отношение на действията, информираност и бързина на действията. Това са основните задачи, които сме си поставили и ги гоним“, разясни министър Иванов.

Той обобщи, че с всичките средства ще се подмени близо 70% от водопреносната мрежа. „Усилията, които колегите от ВиК холдинга и от Напоителни системи са си поставили за задача до Нова година дневният режим в Плевен да приключи, тоест в най-лошия случай да има нощен режим – това е при ситуация, ако ниските количества от водопровода „Черни Осъм“ останат в същата ситуация, а тя е драстично ниска“, разясни Иван Иванов.

И допълни, че са исторически ниски са количествата вода, които пристигат от водопровода „Черни Осъм“ - 70 литра в секунда.

Вицепремиерът Атанас Зафиров успокои народа, казвайки, че е „пресилено да се говори за навионалан водна криза“. И призова политиката да бъде извадена от разговора за решаване на водната криза.

На заседанието присъстваха и премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.