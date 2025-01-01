От Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен са изразили отрицателно становище до Община Плевен за запръстяване на тлеещите огнища при блатата край село Ясен заради статута на терена в НАТУРА 2000. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Оттам добавят, че във връзка с изразената от Община Плевен готовност да предприеме действия за ликвидиране на тлеещите огнища край селото чрез запръстяване и поисканото в тази връзка становище от РИОСВ заради разположение на терена в защитени зони НАТУРА 2000, от екоинспекцията са изпратили отрицателно становище и препоръка за намиране на алтернативни методи за ликвидиране на тлеенето.

В отговора от РИОСВ се посочва, че засегнатият от пожара район попада в границите на защитени зони по мрежата НАТУРА 2000 „Студенец“ за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и „Студенец“ за опазване на дивите птици. Районът е картиран като природно местообитание „3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition“.

От Регионалната инспекция са отбелязали също, че предложеното запръстяване не може да бъде извършено, тъй като ще доведе до допълнително увреждане на природното местообитание, което е предмет на опазване в защитените зони.

И да се изберат подходящи алтернативни методи за доизгасяване на тлеещите огнища от суха и влаголюбива растителност, като оводняване от близката река, гасене по въздух и др., които биха били по-щадящи, както за околната среда, така и за местното население.

За становището Община Плевен е информирала Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) и Регионалната здравна инспекция с оглед предприемане на последващи действия в рамките на компетенции на институциите.

От пресцентъра напомнят, че Община Плевен е изразила готовност за конкретни действия по запръстяване на тлеещите огнища край с. Ясен в отговор на постъпили сигнали от граждани за продължаваща задушлива миризма в района, както и писмо от кмета на село Ясен Мариана Иванова с искане за предприемане на спешни действия за запръстяване на засегнатите територии.

Подкрепящо становище има и от РДПБЗН, в което се посочва, че пожарът в утайниците при „Плама“ е ликвидиран напълно, няма отчетено превишаване на нормите за съдържание на въглероден двуокис, както и че извършваното в момента доизгасяване и омокряне на тлеещи огнища в района на блатата е продължителен и неефективен процес.