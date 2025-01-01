Извършват се 24-часови непрекъснати измервания на нивата на основните показатели на качеството на атмосферния въздух от мобилна автоматична станция заради пожара край Плевен, който засегна утайници в бившата рафинерия „Плама“. Това съобщават на официалния си сайт от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Анализът на данните от 22 септември показва, че от 5:00 до 08:00 часа са регистрирани пикови стойности само на фини прахови частици 10 (ФПЧ 10), които средночасови стойности надвишават средноденонощната норма на Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен оксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. През останала част от денонощието стойностите на ФПЧ10 са под определените пределно допустими концентрации съгласно наредбата, посочват от РИОСВ.

Анализът на данните от вчера показва, че от 02:00 до 10:00 часа са регистрирани пикови стойности само на ФПЧ10, които средночасови стойности надвишават средноденонощната норма на Наредба № 12. След 10:00 часа до към 18 часа стойностите на ФПЧ10 са под определените пределно допустими концентрации.

За констатираните превишения на ФПЧ10 са информирани областния управител и ръководството на Община Плевен, добавят от РИОСВ. Нивата на другите измервани показатели на качеството на атмосферния въздух по показатели: СО, NO, NO2, SO2, O3, Н2S и НN3 са под определените пределно допустими концентрации.

По информация на кмета на село Ясен Мариана Иванова мобилната автоматична измервателна станция от вчера следобед е разположена в центъра на населеното място, а не както предишните дни в района на жп гарата.

БТА

От РИОСВ допълват, че пожарът е засегнал около 500 дка суха и влаголюбива растителност в район на водни огледала в землището на село Дисевица. Опожареният район попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 - BG0000240 “Студенец”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000240 “Студенец”, за опазване на дивите птици.

Съгласно режима на защитените зони в границите им е забранено „палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност“. За констатираното при проверката ще бъде уведомена прокуратурата с цел предприемане на действия по компетентност по реда на Наказателния кодекс, казват още от плевенската екоинспекция.

Районната прокуратура в Плевен води разследването на пожара. Разпитани са свидетели. Към момента няма данни за извършителя.