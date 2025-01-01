Два пожарни екипа са на терен за ликвидиране на нововъзникнали пожари в землището на село Ясен.

Това съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Тя уточни, че пожарът от събота, който се прехвърли върху утайници на бившата рафинерия „Плама“, е загасен. На места днес има самозапалване в отделни участъци в землището на село Ясен и заради това се изпращат два екипа огнеборци за дежурство.

"Трето денонощие сме обгазени. Димът идва от блатата край селото в посока Дисевица", каза кметът на Ясен Мариана Иванова. Като мъгла е – гъст тежък дим, не се диша навън, спим на затворени прозорци, допълни тя.

"Знаем за създалата се ситуация, изпратили сме пожарни екипи, държим връзка с всички институции", каза областният управител Мартин Мачев. Той обясни, че заради ниското атмосферно налягане е трудно димът да се разнесе.

Мобилната автоматична станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен се намира в село Ясен и по-късно през деня се очакват данни за качеството на въздуха.