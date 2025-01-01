Премиерът Росен Желязков с коментар пред журналисти за водната криза в Плевен. Премиерът увери, че режим на водата в Плевен догодина няма да има.

"Много е важно да се координираме с местната власт, с кмета, с ВиК, виждате, че проблемът с водите е разкъсан между различни институции, МЗХ, МОСВ, МРРБ", каза той.

Желязков обясни, че проблемите са свързани с фотоволтиците, през незаконната сеч, проблеми със загубата на време. "Не е нормално в общинските проекти от 50 млн,, само 1 млн.да е бил предвиден за най-големия проблем на Плевен и това трябва да бъде променено и ще е променено през следващата седмица още", каза премиерът.

"Догодина не трябва да има режим в Плевен, това е нашата отговорност, ние тук зaлагаме авторитета на правителството с това, че този въпрос трябва да бъде решен, ние воюваме с природата, но първо трябва да отвоюваме безхаберието на институциите от последните години и да покажем, че те могат да работят, защо иначе трябва да има редовно правителство, да оставим ли природата да ни решава всички проблеми", запита той.

По повод проверката преди да дойде на заседанието, премиерът обясни, че са били проверени всички бързи мерки, които са били взети за оросяване на водоносния хоризонт. Вода тече на места, където не е текла вода, защото са били рехабилитирани канали, разчистени са дерета, защото са направени неща, които не са били правени, обясни той.

Удвоени са водните количества, добивани от групата шахтови кладенци „Долна Митрополия“ в резултат на спешните мерки, предприети от държавата за решаване на водната криза в област Плевен. Само преди около месец количествата добивана вода са били 120 литра в секунда, а в момента са вече 240 литра в секунда. Това е било съобщено на премиера при посещението му в Плевен, преди да се включи в работата на Кризисния щаб, съобщиха от правителствената пресслужба.

В резултат на съвместните действия на „Напоителни системи“ и ВиК, включително за почистване на каналите и допълнителното оводняване на рововете, до две седмици се очаква добивът на вода от групата шахтови кладенци „Долна Митрополия“ да достигне до 320 литра в секунда.

В експлоатация беше пуснат рехабилитираният „Ясенски канал“, който водовзема от река „Дъбнишка бара“. С него бяха подпомогнати шахтовите кладенци на Долна Митрополия с 200 литра в секунда. Едновременно с това в предишните няколко дни в сервитута на „Ясенския канал“ беше изграден още един тръбопровод, благодарение на който до рововете могат да се доставят допълнителни количества вода, така че да бъде достигнат обем от 420 литра в секунда.

На място за свършеното до момента на премиера докладваха изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева, изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ Ирена Георгиева и Атанас Бояджиев, член на Управителния съвет на холдинга.