Мерките, които са взети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по отношение на справяне с безводието в Плевен, са възможните в момента като технически решения, спазване на закони, като срокове за обявяване на обществените поръчки и мисля, че са достатъчно адекватни. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов, който участва в днешното заседание на Областния кризисен щаб за безводието в Плевен.

Съгласен съм, че тези мерки не са бързи, гражданите трябва да имат търпение. Проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден, допълни министърът. Той каза още, че в последните четири години имаше суша и очакванията са и следващата година да бъде такава.

Драмата в Плевен е изключително голяма, аз съчувствам на всички плевенчани. Когато има проблем, излизат най-различни експерти и започват да дават различни съвети. Трудно е в един такъв момент управляващият и решаващият да вземе най-точното решение. Ето, повдигна се въпросът за язовир Черни Осъм и веднага от другата страна скочиха други да не се прави, каза още министърът. По думите му плевенското водоснабдяване е построено така в годините, че то е зависимо и многофункционално – сондажи, „Черни Осъм“, отводняване на рововете и всичко това трябва да работи, за да има резултат.

Призовавам към търпение всички граждани на Плевен, които са в изключително неприятно положение по отношение на водоснабдяването, каза още министър Генов.

Общият воден баланс на подаваните водни количества към Плевен е положителен с около 50-60 литра в секунда, но все още няма устойчивост, за да се предприемат стъпки за увеличаване на часовете с водоподаване и облекчаване на режима, каза председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев на заседанието на Областния кризисен щаб.