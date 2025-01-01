Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов заяви по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия, че вариантът язовир "Сопот" да бъде използван за питейно-битови нужди за град Плевен е нереализируем. Възможен е, но на изключително висока цена, която не съм сигурен дали жителите на Плевен биха си позволили, допълни министърът и посочи, че съоръжението би могло да се използва за водоснабдяването на Ловеч и Плевен да получава вода от деривацията "Черни осъм". По думите му обаче това не решава въпроса откъде през следващата сушава година ще се захранва този водопровод.

Виждаме, че в момента се създава напрежение между гражданите на една община и на друга община, което е изключително лошо, коментира министърът и допълни, че това нагнетяване в голяма степен има и политически мотиви и го определи като изключително опасно.

Той съобщи, че в момента бюджетна парламентарна комисия разглежда промени в Закона за държавния бюджет, свързани с финансирането по приложение 3 на закона на проектите на Плевен за подмяна на водопроводна мрежа.

Изпълнителният директор на "Български ВиК холдинг" ЕАД Ирена Георгиева, която също присъства на заданието на комисията, посочи, че холдингът е възложил на екип от геодезисти да идентифицира подходящо трасе, по което да се изгради довеждащ водопровод от язовир "Сопот" към Ловеч, за да може да се гарантира в бъдещ момент при евентуална нова криза количествата от "Черни осъм" да бъдат насочени изцяло към Плевен, а Ловеч да се водоснабдява от язовир "Сопот". В този случай ще е нужна и пречиствателна станция, тъй като качеството на водите в язовир "Сопот" не отговаря на нормативните изисквания, каза изпълнителният директор на "Български ВиК холдинг".

По отношение на проблемите с водата в Плевен Георгиева каза, че има подобрение и допълни, че ако метеорологичните условия позволят, през следващите дни е възможно драстично да бъде облекчено положението на гражданите на Плевен от г;една точка на водния режим.