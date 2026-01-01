Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова издаде заповед за обявяване на нова защитена територия - природна забележителност „Врабчански водопад“.

Целта е да бъде съхранен естественият облик на водопада, който се отличава с висока ландшафтна и естетическа стойност, както и на характерните скални образувания и прилежащите територии, съобщиха от МОСВ.

МОСВ

Водопадът се намира в землището на село Врабча, община Трън, област Перник. Новата защитена територия обхваща площ от 76,643 дка. С обявяването ѝ се въвеждат ограничения за дейности, които могат да увредят природната забележителност.

Като в приказка: „Водопад - Боялък“ става природна забележителност под защита (СНИМКА)

Забраняват се нарушаването на естествения воден режим на водопада, разрушаването и увреждането на скалните образувания, замърсяването на водите и терените с отпадъци, както и строителството, с изключение на дейностите по поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения.

Сред ограниченията са още поставянето на преместваеми обекти, извършването на катераческа дейност извън установените и екипирани маршрути, както и увреждането и изнасянето на палеонтоложки и археологически находки. Предвидени са изключения за определени научни, обезопасителни и спасителни дейности.

Обявяването на природната забележителност е резултат от съвместните усилия на Министерството на околната среда и водите, РИОСВ=София, Община Трън, Трънското туристическо дружество и други заинтересовани институции и организации.

МОСВ

Новият природозащитен статут ще създаде условия за дългосрочно съхраняване на водопада и прилежащата му природна среда, като същевременно ще допринесе за популяризирането на Трънския край като привлекателна дестинация за природосъобразен туризъм.

Предстои заповедта за обявяване на защитената територия да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.