Служители на РУ Лом разкриха мъж, срязал гуми на лек автомобил в Лом. 

Оказало се, че това е 41-годишен ломски жител, който дал обяснения по случая.

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Сигналът за престъплението бил получен на 31 октомври от 60-годишен местен жител.

Той съобщил, че същия ден установил, че били срязани 2 автомобилни гуми, монтирани на лекия му автомобил, който бил паркиран пред блока му.



 

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