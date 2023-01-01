Служители на РУ Лом разкриха мъж, срязал гуми на лек автомобил в Лом.
Оказало се, че това е 41-годишен ломски жител, който дал обяснения по случая.
Забиха кирки в тавана и капака на кола в Свищов
Сигналът за престъплението бил получен на 31 октомври от 60-годишен местен жител.
Той съобщил, че същия ден установил, че били срязани 2 автомобилни гуми, монтирани на лекия му автомобил, който бил паркиран пред блока му.
Оказало се, че това е 41-годишен ломски жител, който дал обяснения по случая.
Забиха кирки в тавана и капака на кола в Свищов
Сигналът за престъплението бил получен на 31 октомври от 60-годишен местен жител.
Той съобщил, че същия ден установил, че били срязани 2 автомобилни гуми, монтирани на лекия му автомобил, който бил паркиран пред блока му.