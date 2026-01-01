През седмицата – от 22 до 26 юни, между 6 ч. и 20 ч. ще се премахва крайпътна растителност по участъци от път I-6 София – Кюстендил и път I-1 Кюстендил – ГКПП „Кулата“, съобщи АПИ.

При изпълнение на дейностите в отсечките на територията на област Кюстендил трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост.

На първокласния път I-6 София – Кюстендил дейности ще се изпълняват в отсечката между Ябълково и разклона за с. Буново (от 29-и до 42-и км), а на път I-1 Кюстендил – ГКПП „Кулата“ от разклона за с. Дрен до района на с. Рилци /от 313-и до 356 –и км/. По трасето между с. Дрен и с. Рилци е предвидено и полагане на маркировка.

През седмицата за асфалтови работи и почистване временно ще се променя и организацията на движението при пътен възел „Ябланица“, както и по отделни участъци от АМ „Хемус“ в област Ловеч.

На 22 юни и 23 юни, от 8 ч. до 20 ч. ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел „Ябланица“ /при 74-ти/ км на АМ „Хемус“. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. При изпълнението им движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка „Прелок“ /при 78-и км/ и оттам по първокласния път I-3 Бяла - Ботевград.

От 22 юни до 24 юни, между 8 ч. и 18 ч. ще се почистват тротоарни блокове на съоръженията при 89-и, 90-и и 91-ви км на АМ „Хемус“ в посока Варна. За извършването на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88-и и 92-и км на магистралата, а автомобилите ще се движат в активната пътна лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за неудобството, но дейностите са необходими за подобряване на видимостта в отсечката и повишаване на безопасността. Апелът към шофьорите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.