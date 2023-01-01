Полицаи спасиха от задушаване мъж, след като в дома му в Свиленград избухна пожар, съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР в Хасково. Вчера около 14:15 часа в управлението в Свиленград е подаден сигнал за горяща къща на улица "Язовирска".



Адресът незабавно е посетен от дежурния автопатрул в състав младши полицейски инспектори Радослав Павлов и Христо Янакиев. Пред дома имало хора, които изказали съмнение, че в къщата е собственикът ѝ в нетрезво състояние.



Двамата полицаи веднага влезли в дома и извели 56-годишния мъж, който видимо бил употребил алкохол. По същото време пристигнали и огнеборците, които потушили пламъците.



Те изяснили, че огънят тръгнал вследствие от небрежни действия на собственика с газова бутилка.

