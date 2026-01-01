дъжд наводнение
дъжд наводнение / БТА

Системата за ранно предупреждение BG-Alert беше задействана в Бургас заради очаквани интензивни валежи и опасност от внезапни наводнения.

В изпратеното до гражданите съобщение се предупреждава за възможни обилни дъждове и се призовава да се избягва преминаването през наводнени участъци, подлези и мостове.

бг алерт
БТА

Съобщението е задействано от областния управител на Бургас. Препоръчва се автомобилите и ценните вещи да бъдат преместени от ниски и застрашени от наводнение места. Гражданите се призовават да изпълняват указанията на компетентните органи.

дъжд наводнение
БТА

По-рано днес системата за ранно предупреждение на населението BG-Alert беше задействана и на територията на община Царево. Екипите на Общината са в готовност и обхождат критични точки, за да следят обстановката, каза кметът Марин Киров.

дъжд наводнение
БТА

Червен код за опасни метеорологични явления е обявен за общините Царево, Созопол, Приморско, Малко Търново. За останалите общини в област Бургас е в сила жълт код.

дъжд наводнение
БТА

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Галя Тенева, БТА
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