Системата за ранно предупреждение BG-Alert беше задействана в Бургас заради очаквани интензивни валежи и опасност от внезапни наводнения.

В изпратеното до гражданите съобщение се предупреждава за възможни обилни дъждове и се призовава да се избягва преминаването през наводнени участъци, подлези и мостове.

БТА

Съобщението е задействано от областния управител на Бургас. Препоръчва се автомобилите и ценните вещи да бъдат преместени от ниски и застрашени от наводнение места. Гражданите се призовават да изпълняват указанията на компетентните органи.

БТА

По-рано днес системата за ранно предупреждение на населението BG-Alert беше задействана и на територията на община Царево. Екипите на Общината са в готовност и обхождат критични точки, за да следят обстановката, каза кметът Марин Киров.

БТА

Червен код за опасни метеорологични явления е обявен за общините Царево, Созопол, Приморско, Малко Търново. За останалите общини в област Бургас е в сила жълт код.