Хванаха мъж, докато се грижи за конопените си растения край Бургаските солници, съобщиха от полицията.
От там уточняват, че служители от Районно управление – Созопол задържали в района на Бургаски солници, в близост до пътния възел, 42 годишен мъж от с. Равда.Иззети са общо 24 конопени растения с височина от 50 см. до 200 см., торове и пособия за отглеждането им.
По случая е образувано досъдебно производство.
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От там уточняват, че служители от Районно управление – Созопол задържали в района на Бургаски солници, в близост до пътния възел, 42 годишен мъж от с. Равда.
МВР-Бургас
По случая е образувано досъдебно производство.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня