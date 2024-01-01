за конопените си растения крайсъобщиха от полицията.От там уточняват, че служители от Районно управление – Созопол задържали в района на Бургаски солници, в близост до пътния възел, 42 годишен мъж от с. Равда.

МВР-Бургас

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Иззети са общос височина от 50 см. до 200 см., торове и пособия за отглеждането им.По случая е образувано досъдебно производство.