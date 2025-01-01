Пешеходец е с черепна травма, след като бе блъснат от кола, съобщиха от полицията в Благоевград.

От там уточняват, че на 30 ноември около 17:50 часа в района на кръгово кръстовище между ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „14-ти полк“ в Благоевград, лек автомобил с 48-годишен водач блъснал 74-годишен мъж от града, който е пресичал пътното платно на пешеходна пътека.

Пешеходецът е пострадал със спукан череп и кръвоизлив в ляво на черепа.

На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.