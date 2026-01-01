Урсула фон дер Лайен
Урсула фон дер Лайен / БТА

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще постави пред европейските лидери въпроса, свързан с информациите за съгласувани действия между Унгария и Русия, съобщи днес говорител на комисията.

Той коментира изнесените в различни разследващи медии записи от телефонни разговори между представители на правителствата в Будапеща и Москва, предава кор. на БТА Николай Желязков. Твърденията в тези публикации подчертават тревожната възможност правителство на държава от ЕС да се съветва с Русия и така да работи срещу интересите и сигурността на ЕС и неговите граждани, каза говорителят.

Това е дълбоко тревожно и съответното правителство на държава от ЕС трябва да даде спешно обяснения, добави той. Фон дер Лайен ще постави въпроса на лидерско равнище, посочи говорителят.

кор. на БТА Николай Желязков
