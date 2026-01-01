Сътрудничеството в сферата на горивата и енергетиката излиза на преден план в ново споразумение между Унгария и Русия, пише "Политико".

То очертава разширяване на двустранните отношения в икономиката, търговията и културата на фона на засилени политически връзки между двете страни.

Става дума за план от 12 точки, който разкрива амбиции за по-тясно обвързване между Будапеща и Москва, пише БНР . Той е подписан между унгарския външен министър Петер Сиярто и руския министър на здравеопазването Михаил Мурашко след среща в Москва през декември 2025 г.

Споразумението включва ангажимент за преодоляване на спада в двустранната търговия след санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна. Предвижда се и участие на руски компании в нови електроенергийни и водородни проекти в Унгария, както и по-тясно сътрудничество в секторите на петрола, газа и ядреното гориво.

Будапеща се съгласява също да проучи възможности за засилване на обучението по руски език чрез внос на преподаватели от Русия, взаимно признаване на дипломи и разширяване на обменни програми за студенти.

Двете страни подкрепят и разширяване на сътрудничеството в културата и спорта, включително подготовка на съвместен план за периода 2026-2027 г.

Политическият контекст около споразумението е напрегнат, отбелязва "Политико". Унгарският премиер Виктор Орбан демонстрира близки отношения с Кремъл, което неговият опонент Петер Мадьяр използва като аргумент в предизборната кампания.

Управляващата партия ФИДЕС е изправена пред сериозно предизвикателство на предстоящите парламентарни избори, отбелязва изданието.