Иранският остров Харг е бил атакуван часове преди изтичането на „крайния срок“, поставен от президента на САЩ Доналд Тръмп на Техеран да отвори Ормузкия проток, съобщават ирански медии.

Държавната информационна агенция Mehr съобщи за силна експлозия по-рано тази сутрин в района на стратегическия остров, предаде Metro.co.uk.

„Американско-ционисткият враг е атакувал остров Харг, като на острова са били чути няколко взрива“, гласи публикация на агенцията в Telegram.

Първоначалните информации сочат, че при ударите е бил поразен нефтеният експортен терминал на острова, което може да парализира потока на суров петрол в региона.