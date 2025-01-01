След жалба на двама поляци, венчани в Германия, Европейският съд постанови, че страните от ЕС са задължени да признават гей бракове, сключени в други страни от Съюза.

Единият от поляците има и германско гражданство. Двойката е живяла в Германия и е сключила брачен договор в Берлин през 2018 г., предаде АФП.

Когато обаче се опитали да се преместят в Полша и да регистрират брачния си акт там, искането им било отхвърлено с мотив, че полското законодателство не позволява бракове между лица от един и същи пол, съобщава Съдът на Европейския съюз.

„Съпрузите, като граждани на ЕС, се ползват с правото на свободно движение и пребиваване в територията на държавите членки и с правото да водят нормален семеен живот при упражняване на тази свобода и при завръщане в държавата членка на произход“, се казва в решението на съда.

Съдът подчертава, че „такова отказване противоречи на законодателството на ЕС“ и „нарушава не само свободата на движение и пребиваване, но и основното право на уважение към личния и семейния живот“.