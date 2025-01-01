За пръв път в историята на Ватикана над 1400 католици от общността на ЛГБТ и техни близки ще направят този уикенд поклонение в рамките на Юбилейната година на Римокатолическата църква, предаде АФП.

Хора от около 20 страни приеха поканата на италианската асоциация La Tenda di Gionata да вземат участие в Юбилея, организиран на всеки 25 години.

Не се предвижда никаква частна аудиенция при папа Лъв XIV. Но за пръв път подобно поклонение е вписано в официалния календар по случай Юбилея.

Това е още една стъпка към многообразието в Католическата църква. От избирането си през 2013 г. до смъртта си през април, папа Франциск - застъпник на идеята за това тази институция да бъде отворена за всички - направи редица жестове към ЛГБТ, без обаче да промени доктрината. Въпросът е какво решение ще вземе неговия американски приемник, който до момента е много дискретен по тази тема, допълва АФП.