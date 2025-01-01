Върховният съд на САЩ отхвърли искането на бивша служителка на местните власти в щата Кентъки да отмени историческото си решение от 2015 г., с което легализира еднополовите бракове в цялата страна, като съдиите отказаха да разгледат спорния случай, предаде Ройтерс.

Съдът, в който заседават шестима консервативни съдии от общо 9 магистрати, отхвърли жалба, внесена от Ким Дейвис, бившата служителка на окръг Роуън, щата Кентъки. Тя беше съдена от гей двойка, след като отказа да издаде брачни удостоверения въпреки съдебното решение от 2015 г., което признава конституционното право на еднополови бракове.

Дейвис заяви, че хомосексуалните бракове противоречат на религиозните ѝ убеждения като апостолическа християнка. По-късно тя обжалва решението на по-долните инстанции, които не приеха твърдението ѝ, че правото на свободно изповядване на религията, заложено в Първата поправка на Конституцията на САЩ, я защитава от отговорност по делото. В резултат тя беше осъдена да плати над 360 000 долара обезщетение и съдебни разноски за нарушаване на правото на еднополова двойка да сключи брак.

Решението от 2015 г. по делото "Обергефел срещу Ходжис" представлява историческа победа за правата на ЛГБТ в Съединените щати. То постановява, че гаранциите за справедлив процес и равна защита пред закона, заложени в Конституцията на САЩ, означават, че щатите не могат да забраняват еднополовите бракове.

"Отказът на Върховния съд да разгледа делото потвърждава това, което вече знаехме: еднополовите двойки имат конституционно право да сключват брак, а отказът на Ким Дейвис да издаде брачни свидетелства в нарушение на решението по делото "Обергефел" явно нарушава това право", заяви Уилям Пауъл, адвокатът, представляващ ищците.

"Това е победа за еднополовите двойки навсякъде, които са изградили своите семейства и живот около правото да сключват брак", добави Пауъл.

Мат Стейвър, основател на консервативната християнска организация за правни консултации Liberty Counsel, представляваща Дейвис, определи решението да се отхвърли делото като "тъжна новина", но обеща да продължи усилията си за отмяна на прецедента. Евентуалната му отмяна ще позволи на щатите отново да приемат закони срещу еднополовите бракове.