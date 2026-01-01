Спорът около наследството на легендарната френска актриса Брижит Бардо се задълбочи, след като стана публично достояние нейно лично писмо до дългогодишния ѝ партньор Бернар д'Ормал. В написаното през 2022 г. послание актрисата изразява дълбокото си разочарование от отношенията им и го обвинява, че в продължение на 30 години постепенно я е съсипвал емоционално.

Писмото, публикувано от френския вестник Le Figaro, хвърля нова светлина върху отношенията между двамата и може да даде обяснение за решението на Бардо да не остави наследство на своя партньор, с когото е прекарала повече от три десетилетия.

„Бернар, това е провал! В продължение на 30 години ти търпеливо ме съсипваше, ден след ден“, пише актрисата.

В писмото си тя споделя, че е имала нужда от подкрепа, нежност и присъствие, които той не успявал да ѝ даде.

„Толкова много се нуждая от рамо, на което да се опра, от подкрепа, нежност и присъствие, които ти не си способен да ми дадеш. Днес съм достигнала предела на страданието си“, пише още Бардо.

Тя описва и представата си за връзката, която е искала да има – с човек, който да споделя радостите и болките ѝ, да прекарва време с нея и да се радва на малките неща в живота.

Писмото е от 17 ноември 2022 г., когато актрисата е на 88 години. Според френските медии тя е предоставила копие от него на свои близки.

Съпругът ѝ постави под съмнение автентичността на писмото

Бернар д'Ормал, на 85 години, е бил силно разстроен от публикуването на документа. Неговата адвокатка Орели-Каролин Виегюе е поставила под съмнение автентичността му, като е посочила, че в края на писмата си Бардо обикновено се е подписвала с рисунка на маргаритка, която липсва в този случай.

„Можете да си представите колко е съсипан клиентът ми от това писмо. То е изключително жестоко“, заявила адвокатката.

Тя добавила, че д'Ормал никога не е знаел за съществуването на посланието. За момента защитата не го определя категорично като фалшификат.

Спорът за имението La Madrague

Публикуването на писмото идва на фона на задълбочаващ се конфликт между Бернар д'Ормал и фондацията „Брижит Бардо“, която управлява по-голямата част от наследството на актрисата.

Бардо почина на 28 декември 2025 г. на 91-годишна възраст. Според завещанието ѝ по-голямата част от състоянието ѝ е предназначена за фондацията, посветена на защитата на животните, а останалата част – за единствения ѝ син Никола-Жак Шарие.

Актрисата е разпоредила и дългогодишният ѝ партньор да напусне прочутото ѝ имение La Madrague в Сен Тропе в рамките на шест месеца след смъртта ѝ.

Д'Ормал живял в имота с Бардо в продължение на десетилетия. След смъртта ѝ обаче фондацията настояла той да освободи къщата. Миналия месец той публично изрази възмущението си от начина, по който е бил принуден да напусне дома си.

„Живях там 35 години, а сега ме гонят“, заявил той пред медиите.

От фондацията обясняват, че имотът е бил дарен на организацията още приживе на Бардо и че тя предварително е уредила възможност партньорът ѝ да живее на друго място.

Според официалната позиция на организацията актрисата му е осигурила възможност да ползва просторен апартамент в Париж с частна градина, но той е решил да го продаде.

Д'Ормал оспорва начина, по който е организирано напускането на имението, а спорът около личните вещи и бъдещето на имота продължава.

Отношенията им са били сложни още преди смъртта на актрисата

Брижит Бардо и Бернар д'Ормал се женят през 1992 г. в Норвегия и остават заедно повече от 30 години. Въпреки трудностите, описани в писмото, двамата продължават да живеят заедно в La Madrague до смъртта на актрисата.

Д'Ормал разказвал, че е бил до нея и по време на болничното ѝ лечение, като дори спял на матрак в стаята ѝ.

Разкритията в писмото обаче показват далеч по-различна страна на отношенията им и добавят ново измерение към спора за наследството на една от най-емблематичните фигури на френското кино.