Китайският президент Си Цзинпин посрещна британския министър-председател Киър Стамър в Пекин. И двамата изразиха готовност за засилване на диалога и сътрудничеството.

Си прие госта си в Голямата зала на народа, намираща се на пекинския площад "Тянанмън". Китайският лидер се обърна към британския премиер с думите, че държавите им трябва да "засилят" връзките помежду си, цитираха го агенциите.

"Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и важни световни икономически играчи Китай и Великобритания трябва да засилят диалога и сътрудничеството", каза Си.

БТА/АП

Британският министър-председател от своя страна призова за задълбочаване на отношенията с Китай в сегашните по думите му "времена на предизвикателства за света".

Лидерът на Обединеното кралство каза пред китайския президент, че страните им трябва да работят заедно по отношение на глобалната стабилност, климатичните промени и други въпроси.

"Отдавна съм заявил ясно, че Великобритания и Китай се нуждаят от дългосрочно, последователно и всестранно стратегическо партньорство", каза Стармър на своя домакин.

Стармър е на визита в Китай до 31 януари, придружаван от голяма бизнес делегация. Освен китайската столица той ще посети и Шанхай. Това е първо посещение на британски премиер в Пекин от 2018 г. – за последно пътуване до Китай предприе Тереза Мей.