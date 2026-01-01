мериканските власти добавиха нови обвинения срещу Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, които се намират в затвора в Ню Йорк след задържането им през януари в Каракас. Тогава те бяха обвинени в трафик на наркотици, а сега бившият венецуелски президент и бившата първа дама са обвинени и в нарушаване на човешките права.

Главният федерален прокурор на Ню Йорк Джейми Макдоналд посочи, че хиляди венецуелци и няколко американци са били подложени на изтезания, за да могат Мадуро и Флорес да запазят властта си, пише БНР.

Обвиненията включват прилагане на електрошок, побои и задушаване по нареждане на бившия президент Николас Мадуро. Според обвинителния акт той е одобрявал методите за изтезание, изисквал е информация за конкретни жертви, гледал е видеозаписи на насилствено самопризнание и лично е заплашвал да убие детето на един от затворниците "като форма на психологическо мъчение".

За съпругата му Силия Флорес, бивш депутат и главен прокурор, се твърди, че е помогнала за изграждането на репресивната система и е разпореждала изтезанията.

Преди това Мадуро и Флорес пледираха "невинни" по делото за наркотици, образувано срещу тях.

Адвокатите им поискаха прекратяването му с аргумента, че те се ползват с имунитет като държавен глава и първа дама на чужда държава. Вчера адвокатите на Флорес поискаха от съдията тя да бъде пусната под домашен арест, заради влошеното ѝ здравословно състояние, но искането бе отказано въпреки, че имаше и демонстрация в нейна подкрепа.

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро беше начело на богатата на петрол южноамериканска държава от 2013 г. до залавянето му през януари, но от години е обвиняван в престъпления срещу човечеството, които той винаги е отричал. Сега, ако двамата със съпругата си бъдат признати за виновни, е възможно да бъдат осъдени на доживотен затвор.