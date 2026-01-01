Бившият венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха обвинени в САЩ по дело, заведено вследствие на твърдения, че са измъчвали политически противници, за да запазят властта си в южноамериканската страна, предаде Ройтерс.

Съпругата на Мадуро поиска да бъде освободена и поставена под домашен арест заради сърдечни проблеми

Според допълнен обвинителен акт, внесен във федералния съд в Манхатън, срещу Мадуро и Флорес е повдигнато и обвинение в заговор за извършване на изтезания, наред с вече съществуващите обвинения за наркотрафик.

В един от случаите прокурорите твърдят, че през 2013 г. Мадуро е наредил ареста на венецуелски военен офицер, когото подозирал в подготовка на преврат. След това служители на венецуелската военна контраразузнавателна служба са разпитвали офицера, като около 20 пъти са го подлагали на електрошок с проводник под напрежение и са го окачвали за ръцете и краката за по няколко минути, твърдят прокурорите.

Според обвинителния акт през 2022 г. американски гражданин, задържан при влизане във Венецуела, е бил обвинен в заговор за убийството на Мадуро и е бил подложен на изтезания от служители на военното контраразузнаване чрез побои и електрошокове по ръцете, краката и гениталиите.

Засега няма коментар от адвокатите на Мадуро и Флорес. 69-годишната Флорес и 63-годишният Мадуро бяха задържани от американски военни на 3 януари в дома си в Каракас и отведени в Ню Йорк, за да отговарят по обвиненията за наркотрафик.

Изненадващата операция сложи край на 13-годишното управление на Мадуро в богатата на петрол Венецуела, която впоследствие засили сътрудничеството си със САЩ под ръководството на бившия вицепрезидент на Мадуро Делси Родригес.

Мадуро и Флорес отхвърлят обвиненията в наркотрафик и от задържането си се намират в център за задържане в Бруклин. Делото срещу тях е насрочено за 1 юни 2027 г.

Отделно от това се очаква Флорес да се яви пред американски съд днес, за да поиска освобождаване от ареста по здравословни причини до началото на процеса за наркотрафик догодина. Нейните адвокати ще поискат от съдия Алвин Хелерстайн да я освободи под гаранция, за да може да се подложи на сърдечна процедура и да се възстановява при по-добри условия.

Защитата предлага тя да бъде преместена в жилище в района на Ню Йорк под денонощна частна охрана и твърди, че не представлява опасност за обществото. Адвокатите също така посочват, че венецуелското правителство, на което САЩ са разрешили да плаща съдебните разноски на Флорес и Мадуро, ще поеме всички разходи.

Прокурорите от федералната прокуратура в Манхатън се противопоставят на освобождаването на Флорес. Според тях тя получава адекватна медицинска помощ в центъра за задържане, а ако бъде освободена, има "изключително висок" риск да се укрие, както и опасност за обществото, включително възможност за сплашване на свидетели.

Прокурорите също така отбелязват, че други съдии са преценили като несправедливо някои обвиняеми да могат да заплащат сами надзора си извън затвора, тъй като подсъдими с по-ограничени финансови възможности не могат да си позволят подобно отношение.

Решението на съдия Хелерстайн относно гаранцията няма да повлияе на процеса или на евентуалното наказание на Флорес. Ако бъде призната за виновна, тя е заплашена от задължителна минимална присъда от 40 години затвор.

Преди да стане първа дама, Флорес е била главен прокурор на Венецуела и председател на Националното събрание. Американските прокурори твърдят, че е получила стотици хиляди долари подкупи от едър наркотрафикант.