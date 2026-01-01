Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства (ОАЕ) са прехванали седем балистични ракети и 16 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран, съобщи новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

"От началото на откритата иранска агресия противовъздушната отбрана на ОАЕ е прехванала общо 352 балистични ракети, 15 крилати ракети и 1789 дрона", заяви Министерството на отбраната на ОАЕ.

При атаките са били убити двама военнослужещи, изпълнявали служебните си задължения, както и шестима цивилни - граждани на Пакистан, Непал, Бангладеш и Държавата Палестина.

Общо 161 души са ранени, като травмите варират от леки до тежки.

Министерството на отбраната на ОАЕ посочи, че "остава в пълна готовност да реагира на всякакви заплахи и ще противодейства решително на всеки опит за подкопаване на националната сигурност, като гарантира защитата на суверенитета, стабилността и националните интереси на страната".