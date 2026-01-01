Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е извършителят, запалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство днес, съобщават от МВР в Северна Македнония.

Мъжът, с инициали И. Д., е от Скопие и в момента се намира в полицейското управление.

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„Открити са и дрехите, които лицето е носело по време на престъплението. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу лицето ще бъдат повдигнати съответните наказателни обвинения по спешно производство”, се казва в съобщението на МВР.

По-рано днес стана ясно, че полицията в Северна Македония издирва неизвестно лице, опитало се да запали превозни средства на българското посолство в центъра на Скопие.

Според първоначалната информация, нападателят е залял и подпалил автомобил, след което огънят е обхванал и друг паркиран наблизо автомобил. След инцидента лицето е избягало от местопроизшествието.

БГНЕС

Полицейски екипи обезопасяват района около посолството, а други подразделения предприемат мерки за откриване на лицето, заподозряно в причиняване на пожара.

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Досега няма информация за пострадали, нито официални подробности за мотивите на нападението. Компетентните служби трябва да установят дали това е изолиран инцидент, умишлено предизвикан пожар или действие с по-широк контекст в областта на сигурността и политиката.

Инцидентът се случва в чувствителен момент за отношенията между Северна Македония и България, поради което се очаква случаят да бъде разгледан със специално внимание от органите за сигурност.

БГНЕС

Всяко нападение срещу дипломатически обект или превозни средства, свързани с дипломатическа мисия, представлява сериозен инцидент със сигурността и изисква бърза институционална реакция, пълно разследване на случая и определяне на отговорността.