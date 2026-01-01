Самолет Airbus A320, изпълняващ полет от Дъблин за Рим, е бил пренасочен към френската военновъздушна база „Еврьо“ (Évreux) след сигнал за бомба, съобщиха в четвъртък от канцеларията на френския министър-председател, пише Vesti.bg .

Оттам допълниха, че ситуацията се следи от канцеларията на премиера, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Според уебсайтове за проследяване на полети, отклоненият самолет принадлежи на ирландския национален авиопревозвач Aer Lingus, пише Euronews.

Самолетът е прекосил Ламанша по обичайния си маршрут към Рим, след което се отклони на югозапад от Париж, направи кръг над летище „Шартър“ и се насочи към Еврьо.

Любопитното е, че в последните минути той прелетя точно покрай летището в Еврьо, без да кацне, пише английското издание The Guardian.

Инцидентът се случва, след като във вторник около 10 полета в Европа станаха обект на заплахи за бомби – ситуация, довела до временно затваряне на летище във Варшава и вдигане на военни самолети по тревога в Рим, съобщават властите.