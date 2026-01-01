Най-големият френски профсъюз свика обща стачка за 5 ноември на фона на продължаващите социални протести, като посочи, че Франция се намира в дълбока криза, а условията за по-голямата част от населението се влошават, предаде ДПА.

Разходите за живот са високи, заплатите не се повишават, много хора живеят в несигурни условия, а младежта няма перспектива за развитие, заяви днес Общата конфедерация на труда.

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Френските профсъюзи преди това призоваха за организиране на мирни протестни действия в цялата страна на 5 ноември.

По време на среща с премиера Себастиен Льокорню генералният секретар на Общата конфедерация на труда Софи Бине призова за увеличаването на минималната работна заплата с 10%, замразяването на цените на основните стоки и за оказването на по-голяма подкрепа на компаниите, които съкращават служители.

Бине също така настоя съкращенията в социалните помощи да бъдат отменени в проекта за бюджет следващата година, който предстои да бъде обсъден в парламента.

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"Гневът сред младите хора, работниците и пенсионерите е огромен. Нужни са незабавни и решителни мерки, за да се отговори на техните нужди", изтъкна тя пред премиера Льокорню.

Бине допълни, че членовете на профсъюзите ще се присъединят към протесните действия, насрочени за тази събота, като ще осигуряват сигурността по време на шествията, където е необходимо, облечени в червени светлоотразителни жилетки.

Миналата събота протестите във Франция прераснаха в безредици, палежи и грабежи, припомня ДПА.