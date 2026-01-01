Четирима души загинаха в Ламанша при потъване на малка лодка с мигранти, опитали се да достигнат британския бряг. Предприета е операция по издирване и спасяване на оцелели, заявиха днес местните френски власти, цитирани от Ройтерс.

"Лодка-такси потъна днес. Все още се прави оценка на ситуацията и тя може да претърпи промени", казаха в прессъобщение властите в Кале.

През изминалата година трафикантите започнаха да използват моторни лодки за прекарване на мигранти от бреговете на Франция и Белгия през Ламанша. Местните власти наричат тези плавателни съдове "лодки-таксита".

Близо 2200 мигранти са прекосили Ламанша - един от най-натоварените морски пътища в света - по посока на Великобритания през първите два месеца на тази година, сочат данни на Центъра за миграция към Оксфордския университет. Близо 41 500 души са прекосили Ламанша миналата година, посочва Ройтерс.