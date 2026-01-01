Четирима души загинаха в Ламанша при потъване на малка лодка с мигранти, опитали се да достигнат британския бряг. Предприета е операция по издирване и спасяване на оцелели, заявиха днес местните френски власти, цитирани от Ройтерс.

"Лодка-такси потъна днес. Все още се прави оценка на ситуацията и тя може да претърпи промени", казаха в прессъобщение властите в Кале.

През изминалата година трафикантите започнаха да използват моторни лодки за прекарване на мигранти от бреговете на Франция и Белгия през Ламанша. Местните власти наричат тези плавателни съдове "лодки-таксита".

Близо 2200 мигранти са прекосили Ламанша - един от най-натоварените морски пътища в света - по посока на Великобритания през първите два месеца на тази година, сочат данни на Центъра за миграция към Оксфордския университет. Близо 41 500 души са прекосили Ламанша миналата година, посочва Ройтерс.

Алексей Маргоевски/БТА
