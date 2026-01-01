Журналистката Елисо Киладзе беше арестувана по обвинения в измама и пране на пари, като обискът в дома ѝ е продължил седем часа и са били иззети електронни устройства, флашки и документи, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

Съпругът на Киладзе е потвърдил, че иззетите пари са били негови, заяви адвокатът ѝ Валери Гелбахиани.

Той заяви още, че въз основа на прегледаните до момента документи по делото, счита обвиненията за необосновани. "Имам възражения относно начина и обхвата на извършения обиск. Когато започне съдебното производство и има възможност за представяне на аргументи, ще изложа позицията си пред съда", добави Гелбахиани.

Елисо Киладзе беше задържана във връзка с разследване на предполагаема схема с измамен колцентър, както и по обвинения за пране на пари. Според информация на грузинската прокуратура тя е сред няколкото обвиняеми по случая, сред които е и бившият главен прокурор Отар Парцхаладзе.