Изходът от първия тур на президентските избори в България се коментира в няколко френски медии.

Досегашният президент на България Илияна Йотова изпреварва с малка преднина Андрей Гюров по време на вот, белязан от напрежението в областта на сигурността в Черно море, посочва френската телевизия, поддържаща и новинарски сайт, Бе Еф Ем Те Ве. Йотова, която се застъпва за диалог с Москва, излезе начело на първия тур на президентските избори на 25 октомври след кампания, доминирана от нападения с дронове срещу търговски кораби в Черно море. На втория тур следващата неделя тя ще се изправи срещу Гюров, който е бивш служебен министър-председател, подкрепян от прозападната опозиция.

Вчера след като гласува на изборите Йотова заяви, че иска проект, който да се справи „с проблема с бедността в страната, както и с регионалните неравенства“. „Вярвам, че трябва да има мир, стабилност и сигурност“, добави тя. Андрей Гюров пък заяви вчера, че гласува за „България, обърната към бъдещето - европейска, свободна и горда страна, в която доходите са достатъчни, в която се чувстваме сигурни за утрешния ден и в която държавата работи така, както трябва“, посочва френската медия.

„Франс енфо“ също поставя акцента върху визиите, които са защитили кандидат президентите Йотова и Гюров вчера по време на гласуването си на първия тур на изборите и акцентира, че избирателната активност е била изключително слаба, но че според социолози в България се очаква на втория тур хората да излязат да гласуват.

И Бе Еф Ем Те Ве, и „Франс енфо“ пишат, че според анализатори в България една от причините за резултата от първия тур на президентските избори е бил не особено убедителният отговор на Йотова относно руските заплахи в Черно море.

В. „Монд“ посочва, че настоящият първи тур на президентските избори в България е бил белязан от страховете и разделенията относно войната в Украйна. На 6 и на 13 октомври дронове поразиха четири търговски кораба край бреговете на България, в резултат на което 21 души от екипажите на два от поразените плавателни съда изчезнаха в морето. Премиерът на България Румен Радев извика руската посланичка в България, определяйки тези атаки като благоприятни за интересите на Москва, като същевременно отказа официално да посочи виновник за тях, поради липса на осезаеми доказателства според него. Той поиска помощ от НАТО, по-специално за засилване на въздушното наблюдение. В резултат на това в наблюдението се включи американски патрулен самолет „П-8 Посейдон“, припомня френското издание.

Илияна Йотова, привърженичка на диалога с Москва, ще се изправи на втория тур на президентските избори в България срещу Андрей Гюров, бивш служебен премиер на България, подкрепян от прозападната опозиция, класирал се на второ място, отбелязва в кратък коментар и френското издание „Фигаро“.