Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев отиват на балотаж следващата неделя - 1 ноември.

Двойката Йотова-Вълчев събира 34.763%, а Гюров-Кандев - 31.947% при 99.94% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).

При 99.94% обработени протоколи: Йотова-Вълчев - 34.763%, Гюров-Кандев - 31.947%

Данните са към 9:00 часа, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Ето как гласуваха българите при 100 % обработени протоколи:

Област Смолян:

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев са с първи резултат от 47,21% от гласовете в областта, според данни на РИК при 100% обработени протоколи.

За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 20,58% от избирателите в областта. Според резултатите при 100% обработени протоколи, разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 9492 гласа (47,21%)

Кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев - 4138 гласа (20,58%)

Кандидатпрезидентска двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин - 2146 гласа (10,67%)

Кандидатпрезидентска двойка Радостин Василев и Красимир Манов - 738 гласа (3,67%)

Кандидатпрезидентска двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 645 гласа (3,20%)

Кандидатпрезидентска двойка Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 519 гласа (2,58%)

С позиция „не подкрепям никого“ са гласували 1159 избиратели (5,76%).

Област Разград:

Кандидатите за президент Илияна Йотова и за вицепрезидент Кирил Вълчев получават 44,3% от гласовете, а кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев = 22,74% при 100% обработени протоколи. Това сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 8229 гласа (44,30%)

Андрей Гюров и Георги Кандев - 4224 гласа (22,74%)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 1866 гласа (10,05%)

Радостин Василев и Красимир Манов - 796 гласа (4,29%)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 712 гласа (3,83%)

Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - 275 гласа (1,48%)

Общо 5,87% от избирателите, или 1090 души, са избрали опцията в бюлетината „Не подкрепям никого“.

Избирателната активност в областта на вота за президент и вицепрезидент бе 14,1 процента. До края на изборния ден своя глас упражниха 18 637 от общо 132 139 избиратели.

Софийска област:

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 37,17% от гласовете в Софийска област, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 24,39% при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии в Районната избирателна комисия. Това сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 37,168% (16 891 гласа)

Андрей Гюров и Георги Кандев - 24,392% (11 085 гласа)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13,311% (6049 гласа)

Радостин Василев и Красимир Манов - 6,249% (2840 гласа)

Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - 4,328% (1967 гласа)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2,634% (1197 гласа)

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 2158 избиратели или 4,749% от гласувалите.

Общо 187 891 души в Софийска област имаха право на глас на проведените президентски избори. Изборният ден приключи спокойно и без сериозни нарушения.

Област Кюстендил:

Кандидатите Илияна Йотова - Кирил Вълчев печелят 40, 24 процента от гласовете на избирателите, а кандидатите Андрей Гюров - Георги Кандев - 25,32 процента при обработени 100 процента от протоколи в 10-и Кюстендилски избирателен район, сочат данните от изборите за президент и вицепрезидент, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 9687 гласа (40,24%)

Андрей Гюров - Георги Кандев - 6096 (25,32%)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 3234 гласа (13,43%)

Радостин Василев - Красимир Манов - 1231 гласа (5,11%)

Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева - 733 гласа (3,04%)

Възможността "Не подкрепям никого" са избрали 1273 гласоподаватели - 5,29%.

Област Пазарджик:

В Пазарджишка област кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев печели 39,9%, а Андрей Гюров - Георги Кандев - 23,85 на сто, при 100% обработени протоколи, сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.



Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 16 503 гласа (39,94%)

Андрей Гюров - Георги Кандев - 9853 гласа (23,85%)

Костадин Костадинов - Петър Волгин - 5497 гласа (13,3%)

Радостин Василев - Красимир Манов - 3055 гласа (7,39%)

Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева - 1536 гласа (3,71%)

Иван Христанов - Стоянка Черкезова - 769 гласа (1,86%)

Данните показват още, че 1680 избиратели са отбелязали "Не подкрепям никого", което е 4 на сто от упражнилите право на глас.

Изборният ден в областта приключи с избирателна активност от 17,9%.

Област Стара Загора:

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 25 078 гласа или 39,94% от гласувалите, а за кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 14 615 или 23,27%.

Toва съобщи председателят на Районната избирателна комисия Яна Иванова, при обработени 100 % от протоколите на секционните избирателни комисии. Възможността „Не подкрепям никого“ са избрали 2615 или 4,16 на сто.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 25 078 гласа (39,94%);

Андрей Гюров и Георги Кандев - 14 615 гласа (23,27%);

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 8674 гласа (13,81%);

Радостин Василев и Красимир Манов - 3801 гласа (6,05%);

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2998 гласа (4,77%);

„Не подкрепям никого“ - 2615 гласа (4,16%).

Област Русе:

В област Русе кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели 38,85%, а Андрей Гюров и Георги Кандев получават 25,52% при 100% обработени протоколи в Районната избирателна комисия (РИК). Това съобщи говорителят и заместник-председател на РИК в Русе Стела Стоилова.

Разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 16 095 гласа (38,85%)

Андрей Гюров и Георги Кандев - 10 572 гласа (25,52%)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 5672 гласа (13,69%)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2246 гласа (5,42%)

Радостин Василев и Красимир Манов - 1994 гласа (4,81%)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 956 гласа (2,3%)

Квадратчето "Не подкрепям никого" са отбелязали 1833 от избирателите с право на глас или 4,42%. Стоилова съобщи, че от 194 536 избиратели с право на глас в област Русе своя вот са упражнили 41 483.

Тя каза още, че има 59 недействителни бюлетини. "Бързо се справихме при обработването на протоколите. Нямаше допуснати и сериозни грешки при попълването на документите от секционните комисии", коментира Стоилова.

Област Търговище:

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели 44,88% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 19,65% от гласовете при обработени 100 процента от протоколите на секционните избирателни комисии в област Търговище, сочат данните от сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 8076 гласа (44,88%)

Андрей Гюров и Георги Кандев - 3536 гласа (19,65%)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 1944 гласа (10,8%)

Радостин Василев и Красимир Манов - 904 гласа (5,02%)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 890 гласа (4,94%)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 275 гласа (1,53%)

Възможността „Не подкрепям никого“ са избрали 5,7% от гласувалите в областта или 1027 човека.

Област Пловдив:

При 100% обработени секционни протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на България в Пловдив-град кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев получават 37,9% от вота, втори са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 30,78%.

Това показват резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на България, публикувани от 16-а Районна избирателна комисия в Пловдив-град.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите кандидатпрезидентски двойки е следното:

Андрей Гюров и Георги Кандев - 30 306 гласа (37,9%)

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 24 608 гласа (30,78%)

Костадин Костадинов и Петър Волгин ("Възраждане") - 9655 гласа (12,07%); Радостин Василев и Красимир Манов (МЕЧ) - 3132 гласа (3,92%)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от ("Величие") - 2504 гласа (3,13%)

За възможността "Не подкрепям никого" има 3803 гласа (4,76%).

Област Шумен:

Кандидатите за президент Илияна Йотова и за вицепрезидент Кирил Вълчев печелят 39,44% от гласовете, а кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев - 24,29% при 100% обработени протоколи в Шуменския избирателен район, сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 11 730 гласа (39,437%)

Андрей Гюров и Георги Кандев - 7225 гласа (24,291%)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 3504 гласа (11,781%)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1536 гласа (5,164%)

Радостин Василев и Красимир Манов - 1306 гласа (4,391%)

Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - 744 гласа (2,501%)

Област Бургас:

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели 38,54% от гласовете, а двойката Андрей Гюров и Георги Кандев - 26,08% при 100% обработени протоколи в изборен район Бургас, сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

На трето място е двойката на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,8%. Опцията "Не подкрепям никого" събира 3991 гласа (4,95%).

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 31 071 гласа (38,54%)

Андрей Гюров и Георги Кандев - 21 029 гласа (26,08%)

Костадин Костадинов и Петър Волгин ("Възраждане") - 10 318 гласа (12,80%)

Радостин Василев и Красимир Манов (МЕЧ) - 3996 гласа (4,96%)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева ("Величие") - 3169 гласа (3,93%)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2209 гласа (2,74%)

Разликата между първите две двойки е 10 042 гласа, или около 12,5 на сто.

Област Враца:

При 100% обработени протоколи Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят с 42.47% вота на избирателите. Според данни на Централната избирателна комисия всички протоколи от областта са преброени към 6:00 часа.

Кандидатпрезидентската двойка Йотова - Вълчев печелят 13 242 от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев са събрали 5 835 гласа в тяхна подкрепа. Общо 4.42% от избирателите отишли до урните, или 1 385 души, са избрали опцията в бюлетината „Не подкрепям никого“.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите места в област Враца е следното:

Кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 13 242 гласа (42.47%)

Кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев - 5 835 гласа (18.71%)

Кандидатпрезидентска двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин - 4 102 гласа (13.15%)

Кандидатпрезидентска двойка Радостин Василев и Красимир Манов - 3 136 гласа (10.05%)

Кандидатпрезидентска двойка Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 953 гласа (3.05%)

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 1385 души или 4.42%.

Припомняме, че освен първи тур на президентските избори в борованското село Малорад се проведе и втори тур на частични избори за кмет. Избирателите са предпочели Мартин Диловски с 437 гласа, а опонентът му Светослав Георгиев е събрал 415 гласа.

Област Ловеч:

На първи тур на изборите кандидатите Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 40,01% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев получават 23,09% подкрепа от избирателите при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в Ловешка област. Това сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 8809 гласа (40,01%)

Андрей Гюров и Георги Кандев - 5085 гласа (23,09%)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 2922 гласа (13,27%)

Радостин Василев и Красимир Манов - 1503 гласа (6,82%)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1130 гласа (5,13%)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 461 гласа (2,09%)

"Не подкрепям никого" са отбелязали 946 от избирателите с право на глас, или 4,29%.

Право на глас в президентските избори на 25 октомври имаха 112 460 души, които можеха да гласуват в общо 244 секции. В 160 от тях вотът се осъществяваше с машини, а в останалите - с хартиени бюлетини.

Област Перник:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 36,265% от гласовете на избирателите при обработени 100% от секционните избирателни протоколи в Районната избирателна комисия (РИК). За кандидатпрезидентската двойка са гласували 8544 души, показват обобщените данни на Централната избирателна комисия към 5:00 часа на 26 октомври.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 6341 гласа или 26,914% от вота. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 1283 души, което е 5,446% от гласовете.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите кандидатпрезидентски двойки е следното:

Кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 8544 гласа (36.265%)

Кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев - 6341 гласа (26.914%)

Кандидатпрезидентска двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин - 3541 гласа (15.030%)

Кандидатпрезидентска двойка Радостин Василев и Красимир Манов - 1299 гласа (5.514%)

Кандидатпрезидентска двойка Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 733 гласа (3.111%)

За сравнение на парламентарните избори през април са гласували 54,35 на сто от избирателите, а на първия тур на президентските избори през 2021 г. - 39.01%.

Област Силистра:

При 100% обработени протоколи кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 45,87%. Това показват данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). На второ място е кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев със 17,12%.

Кандидатите Костадин Костадинов и Петър Волгин имат 11,74% от гласовете в региона. Следват ги Ивелин Михайлов и Юлияна Матеева с 5.25% и Радостин Василев и Красимир Манов с 4,49%. Изборът "Не подкрепям никого" са направили 5.9% от гласоподавателите.

По данни на Районната избирателна комисия изборният ден е преминал спокойно и при добър обществен ред и няма регистрирани произшествия и инциденти. До урните отидоха 17,88 на сто от имащите право на глас.

Област Габрово:

Кандидатите Илияна Йотова - Кирил Вълчев печелят 36,63% от гласовете при 100% обработени протоколи в Седми Габровски избирателен район. Това сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите кандидатпрезидентски двойки е следното:

Кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 8161 гласа (36,63%)

Кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров - Георги Кандев - 5618 (25,22%)

Кандидатпрезидентска двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин - 3331 гласа (14,95%)

Кандидатпрезидентска двойка Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева - 1304 гласа (5,85%)

Кандидатпрезидентска двойка Радостин Василев - Красимир Манов - 1010 гласа (4,53%)

Възможността "Не подкрепям никого" са избрали 1085 гласоподаватели (4,87%).

Област Велико Търново:

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 17 530 гласа или 39.63%, а за кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 10 140 или 22.92%.

Това сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК), при обработени 100 процента от протоколите на секционните избирателни комисии към 6:00 часа. Възможността „Не подкрепям никого“ са избрали 1931 от имащите право на глас или 4.36 на сто.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 17 530 гласа (39.63%)

Кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев - 10 140 гласа (22.92%)

Кандидатпрезидентска двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин - 6620 гласа (14.96 %)

Кандидатпрезидентска двойка Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2682гласа (6.04%)

Кандидатпрезидентската двойка Радостин Василев и Красимир Манов - 1880 гласа (4.252%)

Кандидатпрезидентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 985 гласа (2.22%)

Област Варна:

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 32,13%, а кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев - 30,35 на сто от гласовете при 100 процента обработени протоколи от секционните избирателни комисии (СИК), сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия. Общо 4350 избиратели (4,21%) в региона са посочили в бюлетината си, че не подкрепят никого от кандидатите.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 33 199 гласа (32,13 процента)

Андрей Гюров и Георги Кандев - 31 364 гласа (30,35 процента)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 16 880 гласа (16,33 процента

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5 557 гласа (5,37 процента)

Радостин Василев Красимир Манов - 3 610 гласа (3,5 процента)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2 679 гласа (2,59 процента)

Област Добрич:

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 13 186 или 41,87%, а за кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 6611 или 20,99%, сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при обработени 100 процента от протоколите на секционните избирателни комисии към 5:00 часа.

Възможността „Не подкрепям никого“ са избрали 1 085 от имащите право на глас или 3,44 процента.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 13 186 гласа (41,87%)

Кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев - 6 611 гласа (20,99%)

Кандидатпрезидентска двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин - 5 085 гласа (16,14%)

Кандидатпрезидентска двойка Ивелин Михайлов и Юлиана Младенова - 1 651 (5,24%)

Кандидатпрезидентска двойка Радостин Василев и Красимир Манов - 1 456 (4,62%)

Кандидатпрезидентска двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 656 (2,08%)

Област Ямбол:

На първия тур на изборите за президент и вицепрезидент на България Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 42% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев получават 18,6% подкрепа при 100% обработени протоколи в област Ямбол. Това сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите кандидатпрезидентски двойки е следното:

Кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 8886 гласа (42,006%)

Кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев - 3934гласа (18,597%)

Кандидатпрезидентска двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин - 3354 гласа (15,855%)

Кандидатпрезидентска двойка Радостин Василев и Красимир Манов - 1219 гласа (5,763%);

Кандидатпрезидентска двойка Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 910 гласа (4,302%);

На шеста позиция избирателите в областта са избрали опцията "не подкрепям никого" - 868 гласа (4,103%).

Право на глас в президентските избори на 25 октомври имаха 103 590 жители на областта, които можеха да гласуват в общо 216 секции. В 136 от тях вотът се осъществяваше с машини, а в останалите 80 - с хартиени бюлетини, тъй като броят на избирателите бе под 300 на секция.

Област Сливен:

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели най-много гласове в област Сливен - 10 577 или 40,25% от вота.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 5754 гласа, или 21,9%. Това показват данните при 100% обработени протоколи в областта, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за водещите кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - издигнати от инициативен комитет, получават 10 577 гласа, или 40,249%

Андрей Гюров и Георги Кандев - издигнати от инициативен комитет, получават 5 754 гласа, или 21,896%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - „Възраждане“, получават 3 717 гласа, или 14,144%

Радостин Василев и Красимир Манов - ПП МЕЧ, получават 1 522 гласа, или 5,792%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - ПП „Величие“, получават 1 339 гласа, или 5,095%

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - издигнати от инициативен комитет, получават 511 гласа, или 1.945%

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 1049 избиратели, или 3,992%.

Област Видин:

Кандидатите Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 42,88% от гласовете, а кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев - 22,97% при 100 обработени протоколи в пети избирателен район Видин, сочат данните на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,21% от гласувалите в областта, което я нарежда на пето място по брой гласове в региона.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите кандидатпрезидентски двойки е следното:

Кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 7 469 гласа (42,88%)

Кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев - 4 002 гласа (22,97 %)

Кандидатпрезидентска двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин - 2 202 гласа (12,64%)

Кандидатпрезидентска двойка Радостин Василев и Красимир Манов - 883 гласа (5,07%)

Кандидатпрезидентска двойка Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - 587 гласа (3,37%)

Възможността "Не подкрепям никого" са избрали 733 гласоподаватели (4,21%).

Област Плевен:

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 41,55% от гласовете на упражнилите правото си на вот през вчерашния ден в област Плевен, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 21,40%.

Това показват данните при обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии в Районната избирателна комисия в Плевен, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 18 274 гласа (41,55 %)

Андрей Гюров и Георги Кандев - 9414 гласа (21,40%)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 5998 гласа (13,64%)

Радостин Василев и Красимир Манов - 3092 гласа (7,03%)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1977 гласа (4,49%)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 1466 гласа (3,33%).

С опцията "не подкрепям никого" са гласували 3,86% или това са 1698 от отишлите до изборните урни вчера. За област Плевен все още няма официално публикувани данни за избирателната активност.

Към 16:00 часа тя беше 14,8%. Изборният ден премина спокойно. Само в две секции се наложи гласуването да премине към хартиени бюлетини заради проблем с машините.

София:

Кандидатпрезидентската двойка Гюров - Кандев получава 38,87 от гласовете, а Йотова - Вълчев - 29,10% в 25-и изборен район в София при 100% обработени протоколи, съобщават на сайта си от Централната избирателна комисия.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Андрей Гюров и Георги Кандев - 38,871% (37 762 гласа)

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 29,103% (28 273 гласа)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12,636% (12 276 гласа)

Радостин Василев и Красимир Манов - 4,063% (3947 гласа)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2,900% (2817 гласа)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2,617% (2542 гласа)

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4761 избиратели или 4901 от гласувалите.

В 25-и изборен район, към който спадат административните райони "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел", гласуваха общо 356 417 избиратели в 513 секции.

Кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев печели 49,86% от гласовете, а Йотова-Вълчев - 23,52%, в 24-ти изборен район в София, при 100% обработени протоколи, съобщава Централната избирателна комисия (ЦИК) на своя сайт.

Според резултатите при 100% обработени протоколи, разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Андрей Гюров и Георги Кандев - 49,864% (52 493 гласа)

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 23,524% (24 764 гласа)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 10,632% (11 193 гласа)

Радостин Василев и Красимир Манов - 2,952% (3108 гласа)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2,695% (2837 гласа)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2,032% (2139 гласа)

С бюлетина "Не подкрепям никого“ са гласували 4135 избиратели или 3,928% от гласувалите.

В 24-ти изборен район, който включва районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец", имаха право на глас 416 617 избиратели, които гласуваха в 503 секции.

Кандидатпрезидентската двойка Гюров - Кандев получава 54,38% от гласовете, а Йотова - Вълчев - 21,93% в 23-ти изборен район при 100% обработени протоколи, съобщават на сайта си от Централната избирателна комисия.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите шест кандидатпрезидентски двойки е следното:

Андрей Гюров и Георги Кандев - 54,383% (88 681 гласа)

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 21,934% (35 767 гласа);

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 9,351% (15 249 гласа)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2,795% (4557 гласа)

Радостин Василев и Красимир Манов - 2,249% (3667 гласа)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1,723% (2809 гласа)

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4557 избиратели или 2,795% от гласувалите.

Броят на избирателите в 23-ти изборен район, който обхваща районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост", "Витоша", "Студентски", "Панчарево", е 437 944.

Област Благоевград:

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев печели 40,5 процента от гласовете на избирателите, а кандидатите Андрей Гюров = Георги Кандев печелят 31,5 на сто от вота на избирателите.

Това показват данните от изборите за президент и вицепрезидент, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК), при сто процента обработени протоколи в Първи избирателен район-Благоевград.

Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за първите кандидатпрезидентски двойки е следното:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 25 606 гласа (40,545%)

Андрей Гюров и Георги Кандев - 19 920 гласа (31,542%)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 6319 гласа (10,006%)

Радостин Василев и Красимир Манов - 2688 гласа (4,256%)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2000 гласа (3,167%)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 1059 гласа (1,677%)

Възможността "Не подкрепям никого" са избрали 2799 гласоподаватели (4,432%).