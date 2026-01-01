Андрей Гюров и Георги Кандев получават най-голяма подкрепа от българите в чужбина на изборите за президент и вицепрезидент. За кандидатската двойка са гласували 36 681 души, или 45,606% от избирателите зад граница.

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Това показват данните към 08:00 ч. на 26 октомври при обработени 99,35% от протоколите на секционните избирателни комисии.

На второ място се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 18 402 гласа, или 22,879%.

Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин, които получават подкрепата на 9352 избиратели, или 11,627%.

За кандидатската двойка Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева са гласували 5220 души, което представлява 6,490% от гласовете.

Радостин Василев и Красимир Манов получават 3015 гласа, или 3,749%.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 2340 избиратели, или 2,909%.

Северна Македония

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев е спечелила 40,7 процента от гласувалите на вчерашните избори в Северна Македония български граждани. Втори по резултат е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев с 25,6 процента от гласовете, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 14,5 процента от гласувалите на територията на страната. Това показват резултатите при 99,84 процента от обработените от ЦИК протоколи.

Нидерландия

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев получава най-много гласове в Нидерландия на произведените в неделя избори за президент и вицепрезидент на България: 2 991 (69,204 %) по данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 09:00 днес при обработени 99,84 % от протоколите на секционните избирателни комисии.

На второ място са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 515 гласа (11,916 %), следвани от Костадин Костадинов и Петър Волгин с 276 гласа (6,386%), Радостин Василев и Красимир Манов с 179 гласа (4,142%), Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 165 гласа (3,818%), Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 65 гласа (1,504%). Останалите кандидатпрезидентски двойки получават под един процент от гласовете.

Молдова

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 51,737% от гласовете на българските избиратели в Молдова, а Костадин Костадинов и Петър Волгин – 27,799%, при обработени 99,35% от протоколите на секционните избирателни комисии. Това сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 08:00 часа на 26 октомври.

Сърбия

Превес на кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев се отчита в Сърбия при обработени 99,35 процента от протоколите на СИК за гласуването на проведените вчера избори за президент на България. Според данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев получава приблизително 49,40 на сто от гласовете или общо 734 гласа от гласуването в Сърбия.

На второ място са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с около 28,53 на сто, или 424 гласа в тяхна подкрепа. Костадин Костадинов и Петър Волгин от "Възраждане" са трети със 109 гласа, или 7,34 процента.

Румъния

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев получава най-много гласове в Румъния на произведените вчера избори за президент и вицепрезидент на България. За тях са гласували 96 души, или 58, 89 процента от гласовете, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 08:00 часа днес при обработени 99,35 процента от протоколите на секционната избирателна комисия.

На второ място по вот в Румъния са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 21,47 процента, следвани от Костадин Костадинов и Петър Волгин с 11,65 процента и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,06 процента.

Турция

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев печели 55,02 процента от гласовете в Турция, а втори по резултат е двойката на Андрей Гюров – Георги Кандев, които са подкрепени от 26,48 процента от избирателите. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 99,35 процента обработени протоколи.

На трето място избирателите в Турция са поставили Иван Христанов и Стоянка Черкезова, които са спечелили подкрепата на 2,140 процента от имащите право на глас, а на четвърто място – Николай Ненчев и Цвета Кирилова, които са подкрепени от 1,931 на сто.

Гърция

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев получава най-много гласове в Гърция на произведените вчера избори за президент и вицепрезидент на България. За тях са гласували 834 души, или 39,30 процента от гласовете, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 06:00 часа днес при обработени 96,57 процента от протоколите на секционните избирателни комисии.

На второ място по вот в Гърция са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 22,29 процента, следвани от Костадин Костадинов и Петър Волгин с 14,52 процента. Радостин Василев и Красимир Манов получават 8,34 процента от гласовете, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 8,25 процента. Останалите кандидатпрезидентски двойки получават под 2 процента от гласовете. Нито един избирател в Гърция не е гласувал с „Не подкрепям никого“ според обработените до момента протоколи.