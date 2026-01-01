Първият тур на президентските избори в България привлече вниманието на чуждестранните медии, които акцентират върху ниската избирателна активност, разминаването с предварителните социологически прогнози и очакванията за оспорван балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Сред коментираните теми са още икономическата несигурност в страната, политическите разделения и отражението на войната в Украйна и напрежението в Черно море върху предизборната кампания.

Италиански медии

Изходът от първия тур на президентските избори в България се коментира в няколко италиански медии днес наред с други избори, произведени вчера в Европа и по света, а именно втория тур на президентските избори в Бразилия, спечелен от левичаря Луиз Инасио Лула да Силва и парламентарния вот в Сърбия, изгубен от партията на бившия президент Александър Вучич, който се стремеше към премиерския пост.

Досегашният президент на България Илияна Йотова спечели с малка преднина първия тур на президентските избори в България и само след една седмица ще трябва да се изправи на балотаж срещу класиралия се на второ място Андрей Гюров, който е либерал и проевропеец, посочва АНСА.

Избирателната активност беше изключително ниска и беше поставен антирекорд от около 22%, добавя медията. Йотова, бивш вицепрезидент на Румен Радев (който през януари изненадващо подаде оставка, за да се кандидатира за премиер с нова антикорупционна партия от популистки и тенденциозно проруски тип), ще трябва да спечели на втория тур 50% от гласовете при избирателна активност над 50% - една задача, която изглежда сложна, посочва АНСА.

Агенцията коментира, че резултатите от първия тур, според които разликата между класиралите се на първо и на второ място е малка, показва, че социологическите агенции в България са претърпели пълен провал през изминалите дни, прогнозирайки съкрушителна победа за Йотова с почти двойно по-висок процент от този на Гюров. АНСА добавя и, че експертите от социологическите агенции обясняват ниската избирателна активност с атмосферата на социална и икономическа несигурност. След влизането на България в Еврозоната на 1 януари миналата година и заради сътресенията в енергийния сектор, страната е засегната от рязко поскъпване на хранителните стоки, услугите и на цените за отопление в навечерието на наближаващия зимен сезон. Според най-оптимистичните прогнози инфлацията през 2026 г. ще надхвърли 5% в България, коментира АНСА

По отношение на външната политика и войната в Украйна, правителството на Радев е доста колебливо, въпреки че София подкрепя всички инициативи на европейско ниво в помощ на Киев, добавя агенцията. В социологическите проучвания по-голямата част от анкетираните (47,7%) подкрепят подход, базиран на лоялност към европейските партньори, но и на защита на националните интереси. В същото време 36,4% предпочитат страната да бъде водена изключително от собствените си интереси, докато едва 10,5% смятат, че България трябва да следва единствено решенията на европейските институции, пише агенцията.

В края на септември в статия на АНСА се отбелязваше, че изборите за президент на България са сред 10-те ключови вота в Европа в идните 12 месеца, които ще дефинират в каква посока ще поеме континентът. Сред останалите вотове, изброени тогава в публикацията, бяха парламентарните избори в Сърбия, които се произведоха вчера, изборите за Сенат в Чехия, които бяха произведени в средата на октомври, както и парламентарните избори в Испания и Италия, които предстоят съответно в края на ноември и идната година и президентските избори във Франция, които са през април и май догодина.

Йотова отива на втори тур срещу Гюров, коментира италианската новинарска медия „Скай Ти Джи 24“. Българските граждани, призвани да гласуват на този първи тур на президентските избори, бяха около 6,5 милиона. Въпреки че страната е парламентарна република и правомощията на държавния глава са ограничени и предимно представителни, президентът все пак се избира чрез всеобщо гласуване. Неговият мандат е пет години и може да бъде подновяван само веднъж. Избирателната активност беше от около 22% и отбеляза отрицателен рекорд. Според експертите ниската избирателна активност се дължи и на атмосферата на социална и икономическа несигурност, витаеща в страната. След влизането на България в Еврозоната страната се бори с рязко поскъпване на хранителните стоки, услугите и цените за отопление. Влияние върху ситуацията оказва и фрагментацията на политическата картина в държавата, посочва „Скай Ти Джи 24“.

Италианският всекидневник „Месаджеро“ поставя акцента също върху разминаването на резултатите от първия тур с предварителните социологически прогнози и подчертава, че балотажът на 1 ноември ще бъде много по-оспорван, отколкото очакваха социолозите.

Вестникът коментира и, че самата избирателна активност е далеч под задължителния праг от 50% за победа на първи тур. В публикацията си изданието описва Илияна Йотова като кандидат на коалиция със социалистическа и националистическа ориентация, близка до бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Нейният опонент Андрей Гюров е представен като либерал, бивш премиер и „силен поддръжник на връзките с ЕС и НАТО“.

„Месаджеро“ определя вота в неделя като част от една „изборна неделя, която донесе по-малко сигурност в България“ в сравнение с категоричните събития в съседна Сърбия, разиграли се по същото време, визирайки загубата на сръбските парламентарни избори на партията на Вучич.

Френски медии

Досегашният президент на България Илияна Йотова изпреварва с малка преднина Андрей Гюров по време на вот, белязан от напрежението в областта на сигурността в Черно море, посочва френската телевизия, поддържаща и новинарски сайт, Бе Еф Ем Те Ве. Йотова, която се застъпва за диалог с Москва, излезе начело на първия тур на президентските избори на 25 октомври след кампания, доминирана от нападения с дронове срещу търговски кораби в Черно море. На втория тур следващата неделя тя ще се изправи срещу Гюров, който е бивш служебен министър-председател, подкрепян от прозападната опозиция.

Вчера след като гласува на изборите Йотова заяви, че иска проект, който да се справи „с проблема с бедността в страната, както и с регионалните неравенства“. „Вярвам, че трябва да има мир, стабилност и сигурност“, добави тя. Андрей Гюров пък заяви вчера, че гласува за „България, обърната към бъдещето - европейска, свободна и горда страна, в която доходите са достатъчни, в която се чувстваме сигурни за утрешния ден и в която държавата работи така, както трябва“, посочва френската медия.

„Франс енфо“ също поставя акцента върху визиите, които са защитили кандидат президентите Йотова и Гюров вчера по време на гласуването си на първия тур на изборите и акцентира, че избирателната активност е била изключително слаба, но че според социолози в България се очаква на втория тур хората да излязат да гласуват.

И Бе Еф Ем Те Ве, и „Франс енфо“ пишат, че според анализатори в България една от причините за резултата от първия тур на президентските избори е бил не особено убедителният отговор на Йотова относно руските заплахи в Черно море.

В. „Монд“ посочва, че настоящият първи тур на президентските избори в България е бил белязан от страховете и разделенията относно войната в Украйна. На 6 и на 13 октомври дронове поразиха четири търговски кораба край бреговете на България, в резултат на което 21 души от екипажите на два от поразените плавателни съда изчезнаха в морето. Премиерът на България Румен Радев извика руската посланичка в България, определяйки тези атаки като благоприятни за интересите на Москва, като същевременно отказа официално да посочи виновник за тях, поради липса на осезаеми доказателства според него. Той поиска помощ от НАТО, по-специално за засилване на въздушното наблюдение. В резултат на това в наблюдението се включи американски патрулен самолет „П-8 Посейдон“, припомня френското издание.

Илияна Йотова, привърженичка на диалога с Москва, ще се изправи на втория тур на президентските избори в България срещу Андрей Гюров, бивш служебен премиер на България, подкрепян от прозападната опозиция, класирал се на второ място, отбелязва в кратък коментар и френското издание „Фигаро“.