Два влака се сблъскаха на гара край индонезийската столица снощи, при което загинаха най-малко седем души, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Рани са 81 дущи, съобщи говорителката на държавната железопътна компания КАИ Анна Пурба. Двама души все още са затиснати в най-силно засегнатия вагон, утончиха властите.

Влак, пътуващ на дълга дистанция, се блъсна снощи в последния вагон на крайградски влак, който е бил спрял на гара Бекаси Тимур, на около 25 км от столицата Джакарта. Засегнатият вагон е бил предназначен само за жени – често срещана практика за предотвратяване на тормоз.

Няма пострадали сред 240-те пътници в задната композиция, съобщиха властите.

Полицията разследва причините за сблъсъка, каза пред журналисти началникът на местното управление Асеп Еди Сухери.

Кадри, излъчени по местната телевизия, и клипове в социалните мрежи показват пътници в паника на гарата, както и десетки хора, стичащи се за новини за техните близки.

Държавната железопътна компания се извини на клиентите си за инцидента.

Железопътните катастрофи в Индонезия са често явление заради остарялата железопътна мрежа. През януари 2024 г. Два влака се сблъскаха в провинция Западна Ява, при което загинаха четирима души.