В Словакия, близо до селото Яблониов над Турньоу в района на Рожнява, два експресни влака – R 913 и R 914 Gemeran – се сблъскаха челно, при което около 100 души са получили леки наранявания, а двама са в критично състояние. Това съобщи словашкият вътрешен министър Матуш Шутай Ешток, цитиран от агенция TASR.
По данни на властите трима души са били затиснати в отломките, но все още няма информация за състоянието им. Няма данни за загинали. Министър Ешток подчерта, че инцидентът най-вероятно е резултат от човешка грешка.
Ponad 100 osób rannych w czołowym zderzeniu pociągów ekspresowych we wschodniej Słowacji.— Łukasz Bok (@LukaszBok) October 13, 2025
Fot. słowackie służby pic.twitter.com/vPLMS21wko
„Не искам да спекулирам с причините, но според първоначалните данни не става дума за системен проблем, а за човешки фактор. Изглежда, че един от машинистите е допуснал грешка и не е дал предимство,“ заяви той на пресконференция, като добави, че заедно с транспортния министър Йозеф Раж и министъра на здравеопазването Камил Шашко пътува към мястото на инцидента.
Според източник от железопътната администрация, цитиран от изданието Denník N, сблъсъкът вероятно е станал, защото единият машинист не е спрял на семафора. „Инцидентът се случи на място, където две линии се събират в една. Един от влаковете е трябвало да спре, но не го е направил. И двата влака са били в движение,“ обясни източникът от ZSSK.
🚨🇸🇰 Tragedia en Eslovaquia: dos trenes chocan a alta velocidad, dejando más de 100 heridos.— Global Network News 🌎 (@iluminnatii) October 13, 2025
El accidente ocurrió cerca de Rožňava; algunos pasajeros siguen atrapados entre los restos mientras se investigan posibles fallas humanas. #Slovakia #TrainCrash #BreakingNews #Europe pic.twitter.com/6Ml8IldTng
Сблъсъкът е станал малко след 10:00 часа местно време, точно пред тунел в района на Яблониов над Турньоу, където линиите се събират в тесен участък.
На място работят пожарникари, полиция и екипи на спешната помощ. „Изпратихме два спасителни хеликоптера и шест линейки,“ съобщи Петра Климешова от оперативния център на словашката служба за спешна медицинска помощ.
BREAKING: Dozens wounded after train crash in Slovakia. pic.twitter.com/f7yDAVcqSv— NexaNews (@NexaNews_) October 13, 2025
Малко след обяд спасителната служба Air Transport Europe съобщи, че към мястото са изпратени три хеликоптера. „Предвид големия брой пострадали, хеликоптерът от Кошице се връща за втори път. Екипите на място оказват спешна медицинска помощ и осигуряват въздушен транспорт на най-тежко ранените до болници,“ се посочва в изявлението на спасителите.