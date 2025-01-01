Четири дрона бяха забелязани снощи над белгийската военна база "Клайне Брьохел", която се ползва от НАТО, в поредния от серия инциденти през изминалия уикенд, предаде ДПА.

Белгийската информационна агенция Белга съобщи за инцидента с дроновете, цитирайки местния кмет Стевен Матей. Полицейски хеликоптер ги проследи, но в крайна сметка те изчезнаха на север към Нидерландия.

По-рано белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви, че през нощта на събота срещу неделя също са били забелязани дронове. Срещу тях бил използван смутител на сигнала, но без успех, каза той.

"Полицейски хеликоптер и автомобили преследваха дрон, но го изгубиха след няколко километра на север", написа Франкен в социалната мрежа "Екс".

Министърът описа дроновете като големи и заяви, че това "не е обичайно прелитане, а ясна мисия с цел базата "Клайне Брьохел". Те са летели на голяма височина, каза той. Разследването на инцидентите продължава, посочва ДПА.

Дронове са забелязвани над базата и преди. Франкен заяви в събота, че ще се срещне с полицията следващата седмица, за да анализира заплахата и да предприеме необходимите стъпки за намиране и арестуване на операторите на дроновете.

Агенция Белга съобщи, позовавайки се на полицейски източници, че в събота е бил забелязан дрон и над летището в Антверпен.

Военната база в Клайне Брьохел в региона Фландрия беше част от годишното военно учение на НАТО през октомври за отбрана на територията на алианса с ядрени оръжия, като в него участваха около 2000 военни.

Според непотвърдена информация тази въздушна база е едно от местата в Европа, където се съхраняват американски ядрени оръжия, отбелязва ДПА.