Мъжът, задържан за убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк в университет в Юта миналата седмица, е бил уличен с още доказателства, намерени на мястото на престъплението, заяви днес директорът на ФБР Каш Пател, цитиран от "Ен Би Си Нюз".

22-годишният Тайлър Робинсън се намира в окръжния затвор на Юта и се очаква да бъде официално обвинен във вторник. Засега не е ясно дали ще бъде представляван от адвокат.

Действията на Робинсън са били предварително обмислени и са базирани на неговите политически, лявоориентирани убеждения, каза Пател в интервю за „Фокс“.

„Семейството му е казало на разследващите, че той е споделял леви идеологии, особено в последните няколко години. Имало е и размяна на текстови съобщения - заподозреният с друго лице, в които той твърди, че има възможност да елиминира Чарли Кърк и че ще го направи заради омразата си към това, за което Чарли се е застъпвал“, каза директорът на ФБР.

Пател заяви, че ДНК, съвпадаща с тази на Робинсън, е намерена върху кърпа, с която е било увито оръжието, изхвърлено в гориста местност близо до университета. ДНК е открита и върху отвертка, намерена на покрива, откъдето е стреляно, добави той.

Пател каза още, че той и агентите на ФБР „са обходили целия район на престъплението“ и са намерили доказателствата.

„Мога да съобщя днес, че ДНК от кърпата, с която е било увито оръжието, и ДНК от отвертката са категорично идентифицирани като принадлежащи на заподозрения, който е в ареста“, каза Пател.

Той подчерта, че досега е била анализирана само кърпата, увита около оръжието - самото оръжие все още се изследва от експерти на Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви в Мериленд.