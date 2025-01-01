Семейството и приятелите на 22-годишния мъж, обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, казват, че през последните години политическите му възгледи са ставали все по-леви, тъй като той прекарвал много време в „тъмните кътчета на интернет“, заяви снощи губернаторът на Юта Спенсър Кокс, цитиран от Асошиейтед прес.

Разследващите все още събират информация за заподозрения Тайлър Робинсън и още не са готови да говорят относно потенциалния му мотив. Кокс обаче каза, че Робинсън, който отказва да сътрудничи на правоохранителните органи, не харесвал Кърк и може би е бил „радикализиран“ онлайн.

Кърк е основател на организацията „Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“, чиято цел е да привлече повече млади консервативни евангелисти в политиката, и беше доверен човек на президента Доналд Тръмп. Тридесет и една годишният активист стана известен отчасти благодарение на турнетата си, по време на които изнасяше речи - той бе застрелян в сряда, докато говореше в университета „Юта Вали“.

„Ясно е, че е имало лява идеология“, каза Кокс в предаването „Среща с пресата“ на Ен Би Си, като се позова на интервюта с роднини и познати на Робинсън. „Негови приятели потвърдиха, че е имало нещо като дълбок, мрачен интернет, културата на „Редит“ и други мрачни места в интернет, където този човек се е задълбочавал“, добави той.

Той посочи, че надписите, открити върху боеприпасите, използвани за убийството на Кърк, включват антифашистки послания и език от интернет културата. Съдебни документи показват, че върху една гилза е имало надпис: „Ей, фашист! Това е за теб!“.

22-годишният Тайлър Робинсън е задържаният за убийството на Чарли Кърк

Републиканецът Кокс, който след атаката призова всички поддръжници на двете основни американски партии да смекчат реториката си, добави: „Аз наистина съм неутрален по този въпрос. Ако това беше радикализиран привърженик на МАГА, щях да кажа същото“.

Кокс подчерта в няколко интервюта снощи, че разследващите все още се опитват да установят мотива за нападението над Кърк. Губернаторът каза, че повече информация може да излезе наяве, след като Робинсън се яви пред съда утре.