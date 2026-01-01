Броят на милиардерите в света може да достигне почти 4 000 до 2031 г., показват данни, тъй като свръхбогатите натрупват състояние с все по-бързи темпове, пише Гардиън.

В момента в света има 3 110 милиардери, според анализ на имотната агенция Knight Frank. Очаква се този брой да нарасне с 25% през следващите пет години и да достигне 3 915. Също така бързо се разширява и групата на мултимилионерите – хората със състояние над 30 млн. долара са се увеличили от 162 191 през 2021 г. до 713 626 днес, което е ръст от над 300%. Ръководителят на изследванията в Knight Frank Лиъм Бейли заявява, че богатството на милиардерите и милионерите е било „значително ускорено“ от печалбите в технологичния сектор, особено изкуствения интелект.

„Възможността да се мащабира бизнес никога не е била по-голяма. Това води до бързо натрупване на огромни състояния, ускорено от технологиите и ИИ“, казва Бейли.

Проучването показва, че най-бърз растеж на милиардери се очаква в богатата на петрол Саудитска Арабия – от 23 през 2026 г. до 65 през 2031 г. Силно увеличение се прогнозира и в Полша и Швеция. В същото време разликата между най-богатите и най-бедните в света продължава да се увеличава. Според доклад на World Inequality Report по-малко от 60 000 души контролират три пъти повече богатство от най-бедната половина на човечеството. Организации като Oxfam настояват за по-високи данъци върху свръхбогатите, като предупреждават, че богатството им често се превръща и в политическо влияние.

Според Forbes най-богатият човек в света е Илон Мъск със състояние от 785,5 млрд. долара, следван от Лари Пейдж и Джеф Безос.

Докладът подчертава също, че глобалното богатство се концентрира все повече, а свръхбогатите стават все по-мобилни и избират държави със стабилна икономическа и данъчна среда.