Ситуацията в иранската атомна електроцентрала „Бушехр“ продължава да се влошава, като атаките в близост до съоръжението представляват пряка заплаха за ядрената безопасност, заяви ръководителят на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачев, цитиран от Ройтерс.

По данни на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран е уведомил за нов удар в района на централата – трети подобен инцидент за последните 10 дни. Не се съобщава за щети по действащия реактор, нито за изтичане на радиация.

Руското външно министерство призова за „недвусмислено и категорично осъждане“ на атаката. Говорителят на ведомството Мария Захарова заяви, че генералният директор на МААЕ следва ясно да отправи призив за прекратяване на действията в близост до ядреното съоръжение.

Междувременно Лихачев съобщи, че още 163 служители на „Росатом“, работещи в Бушер, са били евакуирани в Русия, като се очаква и допълнителни групи да бъдат изведени в следващите дни.

АЕЦ „Бушехр“ е ключов елемент от ядрената енергийна инфраструктура на Иран и се експлоатира с участието на руски специалисти. Ситуацията около централата се следи от международните институции на фона на засиленото напрежение в региона.