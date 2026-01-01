Българин беше осъден на три години затвор в Австрия за кражби с взлом в столицата Виена на Бъдни вечер, предаде АПА.

44-годишният мъж освен това ще трябва да плати обезщетение в размер на около 435 хиляди евро на засегнатите хора и на съответната застрахователна компания.

На 24 декември миналата година българинът проникнал с взлом в три апартамента на улица "Вердерторгасе" в центъра на Виена, откъдето откраднал различни вещи, а в две жилища не успял да влезе.

От един мезонет мъжът откраднал скъпи вещи за 1 милион евро.

Българинът, който работи като шофьор в столицата на съседна Словакия - Братислава, прие присъдата.

Прокурорът по делото не направи изявление.